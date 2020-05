CORONAVIRUS IN SICILIA: Policlinico di Catania, Intermezzo opera ‘Cavalleria Rusticana’ suonato sul tetto

Cavalleria Rusticana sul tetto del Pronto Soccorso del Policlinico di Catania

L’Intermezzo dell’opera ‘Cavalleria Rusticana’, suonato sul tetto del Pronto Soccorso del Policlinico di #Catania, dedicato a tutte le donne e gli uomini della sanità siciliana impegnati nell’emergenza #Coronavirus.👉 L’iniziativa è della Regione Siciliana, con la collaborazione del Teatro Massimo Bellini di Catania e dell’Azienda ospedaliero-universitaria ‘Policlinico Rodolico-Vittorio Emanuele – San Marco’ per ringraziare tutti i professionisti del sistema sanitario, in occasione del 74° Anniversario dello Statuto. Al tramonto dell’altroieri, il quintetto Sikelikos, formato da professori d'orchestra del Teatro Bellini di Catania, ha dato vita alla performance dell'Intermezzo di "Cavalleria rusticana" (trascrizione per archi di Giuseppe Giacalone) che ha sorpreso pazienti e personale in servizio, divenuti spettatori di una rappresentazione unica.

