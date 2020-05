SOCI CORDATA: ‘La Sicilia’ pubblica alcuni nomi

In attesa di conoscere tutti i soggetti facenti parte della cordata a supporto della ‘Sport Investment Group Italia S.p.A.’ interessata ad acquisire le quote del Calcio Catania, il quotidiano La Sicilia rende noti i nomi di alcuni dei soci che avrebbero aderito al progetto: Gaetano Sanfilippo, Antonio Paladino, Angelo Maugeri (CEO di EcoGruppo Italia), Arturo Magni (World Service) e l’ex questore Girolamo Di Fazio. Per l’area tecnica vengono menzionati l’ex Catania Vincenzo Guerini e Massimo Mauro, con l’idea di riconfermare in panchina Cristiano Lucarelli.

===>>> UFFICIALE: S.I.G.I. iscritta nel registro delle imprese, ecco gli attuali soci

