LUCARELLI: “Catania, mi piacerebbe restare. Sì alla ripresa del campionato”

L’allenatore del Catania Cristiano Lucarelli ha sempre manifestato la volontà di riprendere il campionato di Serie C e la ribadisce al quotidiano La Sicilia, sottolineando che sarebbe felice di restare:

“In tanti hanno ripreso a lavorare in condizioni tali che rischiano più di un calciatore e, quindi, bisogna quantomeno provare a chiudere la stagione trovando il modo per rispettare le misure di sicurezza perché sono il primo a dire che la salute viene prima di tutto. C’è il tempo per trovare le soluzioni adatte. I giocatori non sono rimasti fermi sul piano atletico. Il mio futuro? Mi piacerebbe restare alla guida del Catania, sono affezionato a città è tifosi”.

