PLAY OFF: in caso di rinuncia, va comunicata entro le 19 di oggi (10 giugno)

La Figc ha chiarito che le società che hanno diritto a partecipare ai Play Off e Play Out possono rinunciarvi a prendervi parte e non saranno sanzionate, a condizione che ne diano comunicazione alla Lega Pro entro le ore 19 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento (quindi, entro le 19 di oggi, mercoledì 10 giugno). La rinuncia non può essere revocata e determinerà l’avanzamento al turno successivo della squadra che la rinunciante avrebbe dovuto affrontare secondo gli accoppiamenti previsti.

Una rinuncia successiva al termine del 10 giugno comporterebbe l’applicazione delle sanzioni ordinarie previste per tale ipotesi dall’art. 53 delle N.O.I.F. (sconfitta a tavolino, 1 punto di penalizzazione in classifica, sanzione pecuniaria).

