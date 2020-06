ULTIM’ORA: violazioni Covisoc, si anticipano i tempi. In settimana l’udienza sul Catania

Il 26 maggio scorso il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare anche il Catania. Deferimento scattato per non aver corrisposto, entro il 16 marzo 2020, gli emolumenti relativi ai mesi di gennaio e febbraio, oltre a non aver documentato alla Covisoc l’avvenuto pagamento degli stessi. Normalmente l’udienza sarebbe stata fissata tra la fine di giugno e l’inizio di luglio, ma nelle ultime ore apprendiamo che si è deciso di anticipare i tempi, nello specifico fissando la data a venerdì 12 giugno.

Molto probabile che il Tribunale Federale Nazionale si pronunci infliggendo una penalizzazione di 2 punti, da scontare in questo o nel prossimo campionato. E bisognerà anche vedere se, in seguito, ci sarà il rischio d’incappare in una ulteriore penalità, riferita al mancato pagamento alla scadenza delle ritenute e dei contributi previdenziali sempre degli stipendi di gennaio e febbraio.

