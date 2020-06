SERIE C: Play Off, algoritmo in caso di sospensione. Migliore seconda la Reggio Audace

Il Consiglio Federale ha optato per non riprendere il campionato di Serie C, dando però il via libera allo svolgimento dei Play Off. Dopo numerose perplessità e svariate situazioni d’incertezza, la FIGC considera prioritario che sia il campo a decretare la quarta squadra promossa in cadetteria. Se, tuttavia, nell’ambito dell’emergenza Coronavirus dovessero verificarsi criticità tali da compromettere la regolare disputa delle partite, si procederebbe con l’utilizzo dello strumento dell’algoritmo. Algoritmo che, tenendo conto del punteggio elaborato sulla base di vari parametri, vedrebbe favoritissima la Reggio Audace.

I granata sono, infatti, leggermente più avanti rispetto alle concorrenti con un punteggio pari a 76.83 che rende la compagine emiliana la migliore seconda dei tre gironi davanti a Bari (76,51) e Carpi (76,43). Parola al campo, dunque, ma se i Play Off non si dovessero concludere entro il 20 agosto, sarebbe la Reggio Audace a tenere compagnia a Vicenza, Monza e Reggina per il salto in Serie B. A patto di non venire eliminata a spareggi iniziati. Altrimenti sorriderebbe la formazione tra quelle ancora in lizza nei Play Off avente l’algoritmo migliore.

