ACCADDE OGGI: 9 giugno 2016, Pulvirenti riaccoglie Lo Monaco a Catania

9 giugno 2016. Riappacificatosi con il patron Antonino Pulvirenti quattro anni dopo l’addio, Pietro Lo Monaco torna ufficialmente al Catania diventando anche membro del CdA. Cinque giorni più tardi viene presentato alla stampa con la nuova dirigenza del club etneo che ancora oggi si trova in Lega Pro. Qualche anno dopo viene eletto consigliere federale per la Serie C con 25 voti (ruolo tuttora ricoperto, ndr).

Non riuscendo a centrare il duplice obiettivo di rilanciare le ambizioni del Catania e finalizzare il percorso di risanamento preannunciato – tra mille veleni, polemiche ed un rapporto non idilliaco con la tifoseria rossazzurra – nei mesi scorsi sono arrivate le dimissioni dall’incarico di Amministratore Delegato, ma figurando ancora come Direttore Generale nell’organigramma societario.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***