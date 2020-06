CESSIONE CATANIA – Senatrice Papatheu: “Chi ama davvero il Catania si faccia avanti adesso o mai più”

Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma della senatrice Urania Papatheu (Forza Italia):

“Ancora una volta, come fu dopo l’era Massimino e adesso dopo quella Pulvirenti, il calcio a Catania rischia di sparire. Il fallimento di questa squadra rischia di essere non soltanto la fine di un club sportivo ma la sconfitta dell’intera classe imprenditoriale siciliana ed in primis di Catania, assente ingiustificata e disinteressata alle vicissitudini di una società che da sempre è orgoglio e vanto dei catanesi, ma evidentemente sta realmente a cuore solo alla sua gente e ai suoi tanti tifosi. Chi avrebbe la possibilità economica di farsi avanti e avviare un progetto di rilancio del club latita e non si assume la responsabilità di salvare un patrimonio della città e del Sud”.

“Dove sono quegli imprenditori che dal 2006 al 2014 si affrettavano a chiedere biglietti per sé e per gli altri per assistere alle gare di Serie A perché al “Cibali” erano di scena Juventus, Milan o Inter? Il tempo sta per scadere, c’è bisogno di uno scatto d’orgoglio. Chi ama davvero il Catania Calcio si faccia avanti adesso o mai più, altrimenti sarà l’ennesimo, ingiusto, schiaffo per i catanesi e per una tifoseria troppe volte delusa e mortificata da chi considera questa squadra un passatempo nei giorni della gloria e la snobba quando è il momento di metterci la faccia per una nuova proprietà in grado di riportare in alto i rosso-azzurri”.

