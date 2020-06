SERIE C: Pontedera secondo club a rinunciare ai Play Off

Dopo l’Arezzo, anche il Pontedera dice no alla partecipazione ai Play Off. Lo conferma il Direttore Generale Paolo Giovannini. Queste le parole riprese da tuttoc.com:

“Abbiamo un diritto finanziario che è sempre stato un fiore all’occhiello, spesso ci sono state cessioni importanti, spesso abbiamo messo voci alle varie eventuali, ma se per giocare un mese dobbiamo spendere 90-100 mila euro fra tamponi e sanificazioni varie, andremmo contro alle nostre scelte, non sarebbe coerente. Abbiamo dei principi da mantenere, e il protocollo sanitario non è stato modificato di una virgola rispetto a un mese e mezzo fa quando gran parte dei club aveva espresso la volontà di non giocare. Ovviamente c’è rammarico per i ragazzi che hanno fatto un campionato straordinario, questa scelta potrebbe farci un passo indietro rispetto all’opinione pubblica, ma dobbiamo ragionare da buon padre di famiglia”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***