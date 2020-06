TORRE DEL GRIFO: Astorina ha assistito agli allenamenti pomeridiani, differenziato per Salandria e Barisic

Il Catania ha sostenuto oggi, a Torre del Grifo, due sedute d’allenamento. In mattinata, i rossazzurri hanno svolto una sessione di lavoro in palestra, seguita da esercitazioni tattiche in fase difensiva. Nel pomeriggio, dopo il riscaldamento completato sotto lo sguardo attento dell’amministratore unico Gianluca Astorina, mister Lucarelli ha diretto una serie di partite a pressione. In chiusura, cross e tiri in porta. Differenziato per Salandria e Barisic. Mercoledì, rossazzurri in campo alle 17.30.

