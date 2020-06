CARBONI: “Play Off, ricordo pagina amara dopo Juve Stabia-Catania. Si riparte da zero”

Più volte ha affrontato i Play Off in carriera. Il Catania ricorda bene il tecnico Guido Carboni, affrontato nella stagione 2016/17 pareggiando 0-0 a Castellammare, risultato che permise alla Juve Stabia di accedere al turno successivo. Lo stesso Carboni fa menzione di quella gara, sottolineando quanto siano impegnativi gli spareggi promozione ai microfoni di tuttobari.com:

“L’ultimo playoff l’ho disputato pochi anni fa, sulla panchina della Juve Stabia. È stata una pagina amara nonostante la vittoria contro il Catania, l’avversario più quotato, nel primo turno. In quella gara perdemmo due giocatori per infortunio e tre giorni dopo andammo a giocare a Reggio Emilia, dove pagammo la fatica nella ripresa. In queste gare secche ci sono tanti episodi che possono condizionare il risultato. Questi tre mesi lasciano qualche incognita, per affrontare gare del genere bisognerà avere testa oltre che condizione. Speriamo che i valori tecnici riescano a venir fuori, ma è davvero un terno al lotto, con numerose squadre che ambiscono al salto di categoria. Si riparte da zero, comincia un nuovo campionato nel campionato”.

