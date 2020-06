TORRE DEL GRIFO: lavori di sanificazione iniziati

Dopo le dichiarazioni rilasciate ieri dal segretario provinciale della Fisascat Cisl Rita Ponzo, cataniatoday.it è stato invitato a Torre del Grifo dall’Amministratore Unico del Calcio Catania Gianluca Astorina. Non è stato consentito fare foto, né è stata rilasciata alcuna intervista. Soltanto un breve giro panoramico, passando dall’hotel riservato ai giocatori della prima squadra e alla squadra giovanile, dal settore dedicato alla mensa e alla foresteria, transitando infine nei pressi dell’ingresso della palestra, fino all’ingresso nella sezione ospitante le due piscine.

E’ stato possibile sentire l’odore rilasciato nell’aria quale indizio dell’inizio dei lavori di sanificazione, in attesa dei successivi lavori di pulizia. All’ingresso di ogni plesso sono presenti soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani, così come le segnaletiche che indicano l’entrata e l’uscita per favorire la corretta gestione dei flussi delle persone. In prossimità della reception, prima dell’ingresso alla palestra e alla piscina, erano presenti alcuni tecnici intenti nella misurazione delle distanze da far rispettare agli utenti che usufruiranno della struttura. L’intenzione sarebbe, quindi, quella di riaprire giorno 15 giugno, data subentrata successivamente a quella iniziale di giorno 8 giugno.

