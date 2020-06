VERSO I PLAY OFF: squadre partecipanti, numero di gol a confronto. Catania con l’ottavo miglior attacco ma anche la peggior difesa

Confrontiamo gli attacchi e le difese delle formazioni partecipanti ai Play Off di Serie C attraverso il numero di reti fatte e subite. Focalizzando l’attenzione sul Catania, riscontriamo che soltanto 7 su un totale di 23 squadre sono entrate più spesso nel tabellino dei marcatori rispetto ai rossazzurri. Bari, Carrarese e Reggio Audace le compagini più prolifiche sotto porta. Per quanto concerne la fase difensiva, il Catania condivide l’ultimo posto della speciale classifica di riferimento con l’Avellino. Va detto, però, che prima del lockdown i rossazzurri avevano evidenziato significativi progressi dietro, subendo un numero di gol molto più contenuto grazie alla cura Lucarelli. Il Padova, invece, vanta la difesa meno perforata della C davanti a Carpi, Monopoli e Renate.

GOL FATTI

Bari, 54 Carrarese, 47 Reggio Audace, 45 Carpi, 44 Sudtirol, 43 Catanzaro, 41 Monopoli, 40 Catania, 39 Virtus Francavilla, 39 Ternana, 38 Potenza, 36 Triestina, 36 Padova, 35 Novara, 35 Renate, 34 Alessandria, 34 Feralpisalò, 34 Avellino, 34 Robur Siena, 32 Sambenedettese, 31 Juventus U23, 30 Albinoleffe, 29 Teramo, 29

GOL SUBITI

Padova, 19 Carpi, 21 Monopoli, 22 Renate, 22 Potenza, 23 Sudtirol, 24 Albinoleffe, 24 Bari, 24 Reggio Audace, 25 Novara, 29 Ternana, 29 Robur Siena, 30 Alessandria, 30 Feralpisalò, 31 Sambenedettese, 31 Teramo, 31 Triestina, 32 Juventus U23, 34 Carrarese, 36 Catanzaro, 36 Virtus Francavilla, 36 Catania, 38 Avellino, 38

