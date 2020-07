BIONDI: “Non riesco a realizzare come sia potuta finire così. Grazie a tutti, forza Catania sempre”

Messaggio social della giovane promessa catanese Kevin Biondi dopo il beffardo pareggio del “Liberati” che estromette dai Play Off il Catania nonostante una prova maiuscola offerta contro la Ternana. Ecco quanto si legge su Instagram:

“E poi mi sveglio e ancora non riesco a realizzare come sia potuta finire così, in questo modo, IMMERITATAMENTE. E poi ripenso a tutti i momenti passati dal ritiro ad oggi e già mi manca… Manca l’aria di spogliatoio, quella voglia di andare a torre del grifo per affrontare un altro allenamento. Manca lo scherzo, le risate, le prese in giro prima di ogni allenamento ma anche i sacrifici la voglia e la determinazione che portavamo la domenica in campo. Manca la passione che ogni componente di questo meraviglioso, splendido e unico gruppo metteva durante ogni istante che si era insieme a sudare e lottare per ottenere gli stessi obiettivi. Manca ogni singolo compagno di squadra, ormai fratelli, dai quali giorno dopo giorno ho imparato tantissime cose sia a livello calcistico che professionale. Manca il calore dei nostri tifosi, la mia gente, che mi hanno insegnato che l’amore e la passione va oltre ogni ostacolo che si possa mettere fra loro e la loro fede per questi colori. Manca l’emozione di rimettere quella maglia e giocare al Massimino per difendere e onorare la mia città. Manca soprattutto la felicità e l’orgoglio che vedevo negli occhi dei miei familiari ogni singola volta che tornavo a casa dopo gli allenamenti o uscivo dai cancelli del Massimino dopo le partite. E poi GRAZIE… Grazie agli addetti ai lavori, allo staff, alla squadra, ai tifosi, alla mia famiglia… Grazie a TUTTI Un Bacio a Catania da un Catanese. Forza Catania Sempre”.

