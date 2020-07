SARNO – TRIESTINA: ci siamo per il riscatto del cartellino

Vincenzo Sarno non sarà più, a tutti gli effetti, un giocatore del Catania. Conseguendo la qualificazione al turno successivo dei Play Off, in virtù del vittorioso confronto esterno con il Sudtirol, infatti, l’attaccante napoletano totalizzerà a Potenza la sua quinta presenza stagionale con la maglia della Triestina. Significa che diverrà automatico il riscatto del cartellino, visto che il prestito via Catania includeva un obbligo di riscatto al raggiungimento di cinque apparizioni in casacca alabardata.

