CALCIO SICILIANO: Trapani, giocatori mettono in mora il club

Se a Catania la situazione si presenta estremamente delicata, nella sponda trapanese della Sicilia non è che vada tanto meglio. I calciatori del Trapani, alla vigilia della sfida in programma contro il Pisa, hanno infatti deciso di muoversi attraverso l’Assocalciatori per ricevere le mensilità degli stipendi, mettendo in mora la società. Era già accaduto lo scorso anno a ridosso della finale Play Off con la vecchia proprietà. La storia si ripete.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***