Risultato utile in chiave salvezza per il Trapani. Granata che portano a casa un punto al cospetto del Chievo Verona. Al 21′ Giaccherini porta in vantaggio i padroni di casa. Gara in salita per la formazione trapanese, ma al minuto 72 ci pensa Piszczek a fissare il risultato sull’1-1. Sempre meno partite a disposizione del Trapani per sperare nella permanenza in B, ma la squadra si conferma in salute per questo rush finale.

