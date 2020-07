CATANIA – SIGI: sondaggio chiuso, il risultato definitivo. C’è fiducia ma con soci più forti economicamente

L’acquisizione delle quote di maggioranza del Calcio Catania ad opera della Sport Investment Group Italia (Sigi) rappresenta la soluzione ideale per rilanciare i colori rossazzurri? Attraverso il sondaggio proposto nei giorni scorsi da TuttoCalcioCatania.com, i votanti si sono espressi favorevolmente attribuendo il 60% delle preferenze, ma a patto che entrino in società figure più forti economicamente. Il 30%, invece, non dubita che il Catania sia in buone mani con Sigi, anche mantenendo la stessa struttura societaria. Solamente l’8% avrebbe preferito un cambio di proprietà a beneficio di altri soggetti, mentre appena il 2% sarebbe stato favorevole a dare una nuova chance alla precedente gestione. Fiducia, insomma, nei confronti della SpA promossa da Fabio Pagliara ma una fetta consistente di tifosi auspica la fortificazione dell’azionariato diffuso con l’ingresso di nuovi importanti soci.

