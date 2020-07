ECOGRUPPO ITALIA: “Sigi, non ci tiriamo indietro ma doveroso ripensamento se viene meno la matricola”

Nessuna uscita di scena da parte della Ecogruppo Italia che, dopo quanto ribadito attraverso un comunicato emesso dalla Sigi, non lascia la SpA interessata ad acquisire il Calcio Catania. Ma, in caso di mancato salvataggio della matricola 11700, ci sarebbe un ripensamento.

Riportiamo di seguito un estratto della nota:

“E’ opportuno ricordare come il coinvolgimento di Ecogruppo Italia nel progetto SIGI spa sorge per il tramite dei signori Maurizio Pellegrino e Fabio Pagliara, persone meritevoli della più alta considerazione, e si esaurisce all’interno di tale rapporto di reciproca stima e fiducia.

Poi diventa altro, in guisa che la Ecogruppo Italia, nel contesto di una legittima dialettica intra-societaria, anche alla luce dei gravissimi accadimenti occorsi, ha espresso altrettante legittime perplessità in ordine all’opportunità di trasformare il progetto societario di SIGI spa da società chiusa a società ad azionariato diffuso e addirittura a società aperta.

E tuttavia, malgrado la necessaria prudenza, non si è affatto tirata indietro, non lo farà ed anzi ha ottemperato prontamente, forse per prima fra tutti i soci di SIGI spa, alla liberazione dell’aumento di capitale sottoscritto, mediante il versamento a saldo della propria quota così maggiorata ed attende le deliberazioni della maggioranza in ordine alla prosecuzione del progetto originariamente cristallizzato in un piano industriale condiviso e riassumibile schematicamente nel salvataggio della matricola e della categoria.

Se venisse meno tale obiettivo, anche il coinvolgimento di Ecogruppo Italia diverrebbe oggetto di doveroso ripensamento“.

