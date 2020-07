PAGLIARA: “L’ho detto e lo ridico, il mio unico interesse è salvare la matricola”

Il dottor Fabio Pagliara fa chiarezza attraverso un post su Facebook, in relazione al suo impegno nel tentativo di acquisire il Calcio Catania ad opera di Sigi:

“L’ho detto e lo ridico ancora. Parlando a titolo personale, senza la pretesa di rappresentare niente e nessuno. Il mio interesse, e il mio ruolo, è sempre stato quello di salvare la matricola #11700 e dei posti di lavoro. Per questo obiettivo ci ho messo passione e faccia e la metterò se si dovesse venire a capo di una situazione difficile e ingarbugliata. Lo confermo. Questo rimane il mio unico interesse. Rimango dell’idea che spendersi per la propria città sia una bella cosa. E ringrazio quanti in queste ore mi chiamano per dirmi di non mollare. Tutto qui”.

