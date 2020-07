FOLLIERI: l’imprenditore non molla, offerta per acquisto Foggia

Raffaello Follieri non getta la spugna. L’imprenditore pugliese che, nei mesi scorsi, ha provato senza successo a rilevare le quote del Calcio Catania dopo svariati tentativi falliti di entrare nel mondo del calcio, ci riprova con il Foggia. Il club rossonero era già stato trattato da Follieri in passato, da qualche tempo quest’ultimo è tornato alla carica formulando un’offerta d’acquisto relativa al 60% delle quote societarie. C’è sempre stato un certo scetticismo nell’ambiente foggiano ma Follieri insiste, sperando di riuscire nell’intento.

