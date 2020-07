DA ‘LA SICILIA’: Catania, sarà nominato un Amministratore Unico. Ferraù tra Lega e Figc. Tacopina giovedì a Torre del Grifo?

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

In attesa della formazione del nuovo CdA in seno al Calcio Catania, sarà nominato un Amministratore Unico. L’avvocato Giovanni Ferraù, attuale Presidente Sigi, partirà nel pomeriggio per Firenze (Lega Pro) e giovedì si sposterà a Roma (Figc) per avere un quadro preciso sugli adempimenti previsti per rispettare la scadenza della domanda d’iscrizione al prossimo campionato. Assai probabile che la Sigi esca dal concordato preventivo in continuità aziendale per agire in piena autonomia. Giovedì, inoltre, Joe Tacopina ha preannunciato una visita a Torre del Grifo. Possibile ingresso in società per lo statunitense?

