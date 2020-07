ISCRIZIONE: Catania, si corre verso il 5 agosto. Nodo concordato da risolvere

Si avvicina la data del 5 agosto, termine ultimo per depositare la domanda d’iscrizione al prossimo campionato senza alcuna possibilità di proroga. Prevista un’assemblea dei soci della Sigi per fare il punto della situazione. Mentre proseguono gli incontri istituzionali di Fabio Pagliara nella Capitale, mercoledì l’avvocato Giovanni Ferraù – attuale Presidente CdA Sigi – volerà a Roma per avere un confronto con la FIGC, nell’ottica di adempiere alle richieste federali entro la scadenza. E’ il momento di accelerare per non farsi trovare impreparati.

Occorrerà sborsare una cifra superiore ai 2 milioni di euro, tenendo conto che non è sufficiente presentare la sola fideiussione per iscriversi al torneo di Serie C 2020/21. Bisogna infatti garantire il pagamento delle mensilità arretrate, rispettare l’indice di patrimonializzazione, l’indicatore di liquidità, indebitamento e del costo del lavoro allargato e svolgere tutta una serie di adempimenti nel giro di poco più di una settimana. Insomma, il tempo stringe e Sigi – che continua a dare rassicurazioni – lavora quasi 24 ore su 24 per raggiungere un nuovo importantissimo traguardo dopo la salvezza della matricola 11700. Rimane da risolvere, poi, la questione legata al concordato preventivo in continuità aziendale, valutando attraverso il meccanismo legale più adatto se si ritiene utile proseguire attraverso questa procedura oppure uscirne fuori.

Restare nell’ambito del concordato determina una serie di limiti operativi. I commissari continuano a vigilare su questo fronte, ben consapevoli della necessità di soddisfare i creditori concordando l’estinzione dei debiti. Significa che ogni attività gestionale interna al Calcio Catania che prevede la stipula di nuovi contratti e l’esborso di denaro passa dall’autorizzazione dei commissari, detentori del potere decisionale, a tutela del patrimonio aziendale. Lasciare il regime di concordato è un’altra strada percorribile, ma in questo caso la Sigi deve essere nelle condizioni economiche di soddisfare direttamente i creditori.

