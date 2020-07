DA ‘LA SICILIA’ – Lucarelli: “Rivolgo un sincero grazie ai tifosi”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Stamattina il Calcio Catania ha emesso un comunicato ufficiale attraverso cui annuncia la risoluzione consensuale del contratto con Cristiano Lucarelli. Il tecnico livornese, al quotidiano La Sicilia, rivolge un ringraziamento particolare alla tifoseria:

“Vado via perchè ho altri programmi, ma auguro di tutto cuore alla squadra le migliori fortune. Non dimenticherò mai le due stagioni in rossazzurro nonostante le tante difficoltà. Un grazie sincero va ai tifosi, con me sono stati eccezionali”.

