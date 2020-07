LEDESMA: l’ex Catania torna in Sicilia, sponda FC Messina

Ritorno in Italia per il centrocampista Pablo Ledesma. L’ex rossazzurro, che nel nostro Paese ha vissuto quattro stagioni con la maglia del Catania, all’età di 36 anni decide di sposare il progetto dell’FC Messina. Dopo l’addio al Catania concretizzatosi nel 2012, il giocatore classe 1984 è tornato in Argentina al Boca Juniors prima di vestire le maglie di Colon, Patronato e Alvarado. Adesso scalpita per dire la sua in terra peloritana, accettando la sfida di ripartire dal campionato di Serie D.

