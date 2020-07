MORETTI: nuova avventura in Eccellenza per l’ex Catania

Oltre 200 presenze tra i professionisti, indossando anche la maglia del Catania ma senza lasciare il segno in rossazzurro. Il centrocampista classe 1988 Federico Moretti, che in passato è stato riaccostato al Catania ma non si è mai concretizzato il ritorno in Sicilia, ha deciso di ripartire ancora una volta dal campionato di Eccellenza dopo l’esperienza al Busalla Calcio. Adesso Moretti riparte dai liguri del Campomorone Sant’Olcese. Lo scorso anno il giocatore motivò la decisione di smettere con il calcio professionistico ammettendo di avere perso quella passione e quel sacrificio necessari per giocare ad alti livelli.

