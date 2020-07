SERIE D – Severo (Segr. Generale Foggia): “Ripescaggio? Ci sentiamo con un piede in C…”

Come si comporrà il prossimo campionato di Serie C? Si attendono gli ultimi verdetti in B e l’esito delle domande d’iscrizione dei club. Foggia particolarmente interessato e che spera di ripartire dalla Lega Pro. Il Segretario Generale del Foggia Filippo Severo si dice fiducioso:

“Il Foggia ora è appetibile, siamo quasi con un piede in Lega Pro, ora approveremo il bilancio ma già posso dire che abbiamo una situazione debitoria irrisoria che non supera i 200 mila euro e senza questa situazione di emergenza avremmo potuto chiedere addirittura in attivo. C’è la possibilità di chiedere il ripescaggio o addirittura l’ammissione diretta, considerando i fatti che stanno riguardando le altre società. Sono fiducioso per il ripescaggio”.

