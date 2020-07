PAGLIARA: “Salvataggio matricola miracoloso, ma non c’è tempo per esultare. Ora rimboccarsi le maniche. La squadra è tutto”

Portata a termine la procedura competitiva ed effettuata rapidamente la sottoscrizione dell’atto notarile, non c’è tempo da perdere in casa Catania. Fabio Pagliara punta forte sul concetto di squadra e indica la strada da seguire, attraverso il seguente post su Facebook:

“Non c’è tempo per esultare, anche se aver salvato la matricola è un “miracolo” e ci sarà tempo per spiegarlo. Ora occorre rimboccarsi le maniche: nuovi Soci per rafforzare un progetto già solido, una campagna-abbonamenti che faccia sentire a SIGI la vicinanza dell’ambiente e ai tifosi la condivisione del percorso; un lavoro importante per coinvolgere i tanti catanesi all’estero, professionisti e tifosi innamorati, patrimonio inestimabile di identità e legame forte con Catania e i suoi colori; una strategia di marketing e comunicazione nella quale calcio e territorio si intersechino, guardino nella medesima direzione, puntino alla crescita della squadra e alla valorizzazione del suo patrimonio materiale e immateriale”.



“Prima di tutto, però, servirà iscrivere la squadra al campionato e affidare all’area sportiva una stagione da affrontare a testa alta, consapevoli di aver salvato la storia della matricola 11700, ma pronti sul campo a vendere cara la pelle. A noi il compito di tornare credibili nei confronti della nostra gente, prima di tutto, e nei confronti delle istituzioni calcistiche.

Il Catania dovrà essere una casa di vetro: si soffre insieme, si lotta insieme, si cresce insieme, si vince insieme. Adesso al lavoro, ciascuno al proprio posto e con responsabilità precise. La Squadra è tutto. #11700”.

