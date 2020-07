PLAY OFF: finale Reggio Audace-Bari, chi vincerà? Ecco cosa dicono le agenzie di scommesse

Appuntamento al “Mapei Stadium” per la finalissima Play Off di Serie C tra Reggio Audace e Bari. Entrambe le squadre reduci dal 2-1 inflitto in semifinale rispettativamente con Novara e Carrarese, si sfideranno mercoledì al “Mapei Stadium” per l’ultimo posto utile in ottica promozione in B. Sarà interessante vedere chi riuscirà a spuntarla. Le previsioni delle principali agenzie di scommesse sportive con riferimento alle quote 1 X 2 dell’evento, indicano che il segno “1” oscilla intorno ai valori di 2.60 e 3.00; la “X” tra 2.80 e 3.15; il “2” tra 2.20 e 2.57. Bari, quindi, con il favore del pronostico ma il valore delle quote esprime i contenuti di una gara che si preannuncia dall’esito tutt’altro che scontato. Analizzando le quote Under/Over, più probabile l’esito “Under 3.5” (tra 1.16 e 1.20) oppure “Over 1.5” (quote 1.38/1.43). 0-1 il risultato esatto più probabile (6.50/6.75).

