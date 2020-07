FOLLIERI: dopo Catania ancora una batosta, salta l’acquisto del Foggia

Prova con insistenza a far parte del mondo del calcio, ma per l’ennesima volta i tempi non sono maturi. Dopo svariati tentativi, tra cui quello di provare ad acquisire le quote del Catania nei mesi scorsi, l’imprenditore pugliese Raffaello Follieri riporta una nuova batosta. Salta, infatti, l’acquisto del Foggia.

Giorni fa aveva incontrato i dirigenti del club rossonero e il sindaco Franco Landella in un vertice concluso con una nota che annunciava “un accordo vincolante con Follieri Capital Limited per la cessione a quest’ultima delle quote” di Roberto Felleca e Davide Pelusi. Maria Assunta Pintus, socia di maggioranza, ha tuttavia declinato la proposta spiegando attraverso un comunicato che la società Follieri Capital LTD non ha “formulato “offerte irrevocabili” di acquisto”. Inoltre “non ha fornito elementi che confermino interesse concreto ed effettive disponibilità economiche per un progetto di crescita del Calcio Foggia 1920” e “si è contrari all’ingresso di tale socio per le forti “perplessità” che ha ingenerato l’eventualità dell’ingresso del signor Follieri e/o di una società del suo gruppo nel progetto calcistico cittadino”.

“Da tempo – prosegue la nota – si è chiesto al signor Felleca di dare evidenza delle verifiche che sulla stampa asseriva di aver effettuato sulla solidità del gruppo Follieri, ma sul punto non è stato dato ad oggi alcun concreto riscontro”.

