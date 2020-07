SERIE C 2020-21: prime ufficialità nel Girone C, volti nuovi sulle panchine di Avellino e Casertana

In attesa che prenda ufficialmente forma l’organico delle 60 squadre che prenderanno parte al campionato di Serie C nella stagione 2020-21, tracciamo un quadro sui primissimi movimenti ufficiali nel Girone C fermo restando che i termini fissati dalla FIGC per i nuovi tesseramenti vanno dall’1 settembre al 5 ottobre 2020.

Avellino, Casertana e Cavese hanno deciso di voltare pagina in panchina: via Capuano, Ginestra e Campilongo, dentro rispettivamente Braglia, Guidi e Modica. I metelliani, oltre a ritrovare il tecnico mazarese, hanno deciso di estendere di un altro anno la durata del contratto di De Rosa e Favasuli, definendo inoltre l’accordo con l’attaccante De Paoli. La conferma di mister Alessandro Erra e i rinnovi di Marco Schiavino e Fabrizio Bramati (oltre a quello in dirittura d’arrivo di capitan Scarpa) testimoniano come anche la Paganese si stia muovendo nel segno della continuità. Restano al loro posto anche i tecnici Di Mascio (Teramo), Trocini (Virtus Francavilla) e Giacomarro (Picerno).

Anche le neopromosse Turris e Bitonto stanno muovendo i loro primi passi in vista del prossimo campionato. Entrambe hanno optato per la conferma in panchina dei tecnici Franco Fabiano e Roberto Taurino. Il club di Torre del Greco inoltre ha deciso di mantenere in organico i calciatori Longo, Da Dalt, Di Nunzio, Alma, Franco e Palma (tra i principali artefici della stagione culminata con il ritorno tra professionisti dopo quasi vent’anni), scommettendo sul centrocampista Antonio Romano. Si attendono le prime mosse di Palermo, Catanzaro e Ternana, protagoniste annunciate della prossima Serie C, mentre a Catania, Potenza e Lentini tiene banco principalmente il futuro societario delle tre compagini cittadine.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***