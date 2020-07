SERIE C – Bandecchi (Pres. Ternana): “Dovevamo esserci noi alle semifinali Play Off…”

Sono trascorsi pochi giorni dalla eliminazione della Ternana dai Play Off e le polemiche non si placano per via del discusso arbitraggio del signor Marchetti a Bari. Torna a parlare il Presidente rossoverde Stefano Bandecchi, attraverso un videomessaggio su Instagram:

“Otto errori arbitrali con il Bari tutti dalla stessa parte. Alle semifinali ci saremmo dovuti stare noi, lo pensate in molti. Evidentemente vince il più forte o perde chi non è simpatico all’arbitro. Il direttore di gara che ci è capitato va un attimo discusso. Sicuramente compie otto errori fondamentali, si deve fare un esamino di coscienza e pensare cosa fare il prossimo anno, certamente non può fare l’arbitro. Ho sempre difeso questa categoria, dovrebbe essere di professionisti veri e pagati da professionisti. Un po’ di polemica va fatta poiché non si può sempre stare zitti. Mi è venuto anche il dubbio di essere conosciuto da lui, spero di non incontrarlo mai in tutta la vita perché mi verrebbe quasi un conato di vomito. Non mettetevi la maglietta del vostro collega penalizzando di molto la categoria rendendola poco gradita ai miei occhi”.

