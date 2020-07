SERIE C – Pasini (Pres. Feralpisalò): “Paghiamo spesso episodi arbitrali, come a Catania…”

Certe delusioni rimangono impresse nella mente. Passano gli anni, ma si fa fatica a dimenticarle. Giuseppe Pasini, Presidente della Feralpisalò, ha rivissuto la recente amarezza per l’eliminazione dai Play Off contro il Padova facendo un riferimento agli spareggi promozione persi col Catania due stagioni addietro:

“Forse meritavamo più noi di loro per quello visto in campo. Pesa molto il gol annullato. Sarebbe cambiata la partita e non si capisce il perchè della decisione. Abbiamo avuto una bella reazione, purtroppo spesso paghiamo questi episodi, come era successo a Catania. Adesso pensiamo alla prossima stagione”.

Ma a cosa si riferisce Pasini, menzionando Catania? Era il 5 giugno 2018 quando masticò amaro a seguito del ko maturato al “Massimino” (2-0, ndr) affermando di essere dispiaciuto per la mancata concessione di un rigore a seguito di un “fallo su Ferretti in area evidente”. “Sappiamo che su certi campi questo accade“, concluse con dispiacere il numero uno della Feralpisalò.

