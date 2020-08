ANGIULLI: la Sambenedettese aspetta il Catania

Federico Angiulli obiettivo primario tra le fila della Sambenedettese. Dopo una stagione non esaltante a Catania, il centrocampista – prelevato in prestito secco dal club marchigiano – si è rilanciato alla grande, rivelandosi autentico perno della mediana rossoblu. Non è previsto, vale la pena precisarlo, alcuna opzione per il riscatto del cartellino in favore della Samb e, pertanto, ogni decisione sul futuro di Angiulli passa dal Catania. Il giocatore ha già manifestato a più riprese la volontà di ripartire dai marchigiani, volontà che coincide con quella della società, la quale attende il Catania. Nel momento in cui verranno ufficializzate le deleghe in casa rossazzurra, la Sambenedettese potrà avviare una nuova trattativa per provare a riaccogliere il calciatore classe 1992. Entro la fine del mese potrebbero esserci novità in proposito.

