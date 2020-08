CATANIA 2019-20: “La stagione di…” Moïse Mbende, statistiche del prospetto difensivo rossazzurro

Moïse Mbende ha rappresentato la grande novità al centro della difesa del Catania nella stagione 2019-20. Nella suo primo anno in Italia il difensore di passaporto tedesco ha giocato 23 incontri ufficiali (19 di campionato e 2 a testa tra Coppa Italia di Serie C e play-off), accumulando un minutaggio di 1.950′ spalmato tra 1.590′ in campionato e 180′ a testa tra Coppa Italia di Serie C e play-off promozione.

L’esordio in maglia rossazzurra avvenne in occasione della terza gara di campionato persa a Potenza con il risultato di 2-0. Dopo un difficile periodo d’adattamento, tra lingua da imparare e meccanismi tattici inediti da assimilare, Mbende è uscito fuori alla distanza emergendo nella seconda parte della stagione al fianco del più esperto compagno di reparto Tommaso Silvestri.

In una categoria dalla componente agonistica preponderante ha ricevuto soltanto tre ammonizioni, impreziosendo la sua prima stagione italiana con un gol di testa siglato al Bisceglie in una situazione di gioco in cui fece valere efficacemente la propria elevazione. Qualità fisiche importanti e abilità nell’impostazione della manovra lo rendono un “diamante grezzo” da plasmare in ottica futura.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***