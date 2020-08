ARENA (Video): gol e giocate della giovane promessa rossazzurra

Nelle ultime stagioni in forza all’Acireale ed al Marina di Ragusa, l’esterno offensivo Alessandro Arena ha effettuato un importante passo avanti in carriera sottoscrivendo il suo primo contratto da professionista con il Catania. Accordo valido fino al 30 giugno 2023. Mister Giuseppe Raffaele seguirà con attenzione i progressi del ragazzo in ritiro, valutandone una possibile permanenza in prima squadra nella stagione che sta per cominciare.

Il video sottoriportato evidenzia alcuni gol e giocate del promettente profilo classe 2000:

