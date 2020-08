CALCIO CATANESE: Eccellenza, le squadre della provincia etnea partecipanti

E’ stata effettuata la composizione dei gironi del campionato di Eccellenza per la stagione 2020-2021, la cui data d’inizio è stata posticipata a sabato 19 e domenica 20 settembre. Per quanto riguarda il raggruppamento B, quello orientale della Sicilia, sono cinque le squadre che rappresentano la provincia di Catania. Si tratta di Aci Catena 1973, Aci Sant’Antonio, Atletico Catania, Catania San Pio X e Giarre. Fuori Scordia e Sporting Aci Catena, per i quali si apre uno spiraglio nel rinvio di una settimana per il varo dei quattro gironi del campionato di Promozione.

Questo il girone B nel dettaglio:

Aci Catena 1973

Aci Sant’Antonio

Atletico Catania

Carlentini

Catania San Pio X

Enna

Giarre

Igea 1946

Jonica (Santa Teresa Riva, RIPESCATA)

Nuova Polisportiva Aquedolci)

Palazzolo

Ragusa

Real Siracusa

Santa Croce Camerina

Siracusa

Virtus Ispica

La stagione partirà con il turno inaugurale della Coppa Italia (andata il 6 e ritorno il 13 settembre), che prevede i seguenti accoppiamenti eliminatori nel girone orientale:

Aci Catena – Carlentini

Catania San Pio – Aci Sant’Antonio

Enna – Atletico Catania

Giarre – Jonica

Nuova Polisportiva Acquedolci – Igea

Palazzolo – Virtus Ispica

Santa Croce – Ragusa

Siracusa – Real Siracusa

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***