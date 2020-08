CATANIA 2019-20: “La stagione di…” Kevin Biondi, statistiche del talento etneo

Kevin Biondi è stato la grande rivelazione del Catania 2019-20. Pur nel quadro di una stagione tormentata, il talento cresciuto nel settore giovanile del club etneo si è fatto strada da solo scalzando nelle gerarchie i compagni di reparto più esperti. Corsa, dinamismo, duttilità, cuore, grinta, umiltà e determinazione gli hanno permesso di emergere con decisione in prima squadra e attirare l’attenzione delle categorie superiori.

Le presenze stagionali del ragazzo sono state 32 (24 in campionato, 5 in Coppa Italia di Serie C, 2 ai play-off e 1 in Coppa Italia maggiore), per 1.825 minuti giocati (1.367′ in campionato, 268′ in Coppa Italia di Serie C, 146′ ai play-off e 44′ in Coppa Italia maggiore). Le statistiche complementari includono 4 gol, 2 assist e 4 ammonizioni. Sul piano realizzativo, le quattro reti siglate hanno inciso positivamente sul percorso stagionale della squadra tra campionato (gol-vittoria al Rende), Coppa Italia di Serie C (a Potenza) e play-off (a segno in entrambe le sfide disputate dai rossazzurri).

L’annata che sta per aprirsi potrebbe rivelarsi quella della consacrazione definitiva di un giocatore che, al pari di altri ragazzi usciti negli ultimi anni dal settore giovanile, costituisce un patrimonio del Catania. Biondi sarà un punto fermo della squadra che vedrà la luce nelle prossime settimane nell’ottica dell’annunciato rinnovamento societario e tecnico.

