CATANIA: permane difficoltà ad organizzare test con squadre dilettantistiche per via dei protocolli

Da una decina di giorni il Catania ha iniziato il ritiro a Torre del Grifo Village, in vista della stagione 2020/2021. Un mese a disposizione per preparare l’esordio stagionale di settembre, con problematiche relative alla programmazione di gare amichevoli al cospetto di squadre dilettantistiche per ottimizzare il minutaggio dei calciatori testandone condizioni fisiche e rendimento. A causa dei protocolli sanitari anti-Covid attualmente in vigore, diventa infatti complicato per i club di livello dilettantistico affrontare formazioni professionistiche. Molti Presidenti già da qualche settimana sollevano il problema, trovandosi da più parti costretti ad annullare il calendario prefissato.

In mancanza di una normativa specifica che regoli la situazione, l’unica possibilità di affrontare un avversario delle serie inferiori risiede nella dimostrazione che questo abbia un quadro sanitario completo e chiaro, atto a garantire il regolare svolgimento dell’incontro. In tale contesto s’inserisce il test match che il Catania potrebbe giocare entro la prima settimana di settembre con il Licata. Permane comunque la difficoltà generale nell’organizzazione di amichevoli con compagini delle serie minori.

