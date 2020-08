CATANIA: Sigi avanti per la sua strada. Quali saranno le mosse di Tacopina? Il modello di azionariato non si tocca…

Nelle ultime ore si sono sparse alcune voci legate alla figura di Fabio Pagliara, a rischio di abbandonare il progetto Sigi. In realtà dalla stessa società promossa dal dottor Pagliara continuano a pervenire indicazioni verso una prosecuzione del rapporto. Si sconosce ancora il ruolo preciso che ricoprirebbe l’attuale Segretario Generale della Fidal, ma l’idea rimane quella di affidargli le chiavi per lo sviluppo dei progetti di marketing e di internazionalizzazione del brand rossazzurro. Mantenendo in vita il modello di azionariato diffuso su cui poggia le basi la SpA. E sarebbe proprio questo lo scoglio principale dell’avvocato statunitense Joe Tacopina, che ha pubblicamente manifestato interesse ad investire sul Catania.

Sigi è disposta al dialogo con l’ex patron del Venezia o chi per lui, ma partendo dal presupposto fondamentale di non modificare la struttura societaria recentemente costituita e fortemente voluta da Pagliara. Al tempo stesso Sigi lo invita ad illustrare con trasparenza e chiarezza i contenuti interni al suo progetto. Tacopina ha ammesso nei prossimi giorni di tornare a Catania e di rimanervi per circa una settimana. Le battute sui social ed in giro per la città si sprecano, immaginando l’avvocato intento a consumare arancini e pietanze tipiche locali. Ma è chiaro che quella di Tacopina non sarà una gita di piacere. Si attendono, dunque, le prossime mosse del dirigente newyorkese con cittadinanza italiana.

Intanto la nuova proprietà va avanti per la sua strada, in un’ottica di consolidamento dello staff tecnico e societario. Nonostante la chiusura degli stadi, il processo di elaborazione della Campagna Abbonamenti prosegue. Nella speranza che i casi di Coronavirus diminuiscano al più presto favorendo la riapertura graduale degli impianti sportivi al pubblico. Il Catania attende le direttive di sicurezza della Lega e studia iniziative interessanti per i tifosi aventi come oggetto anche la consegna di una maglia celebrativa della storica matricola 11700 ed una sorta di diritto di prelazione sugli abbonamenti.

