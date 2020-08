PELLEGRINO – GUERINI: sinergia comune per gettare le basi del rilancio rossazzurro

Maurizio Pellegrino e Vincenzo Guerini sono due uomini che a Catania non hanno bisogno di presentazioni. Due figure che hanno scritto pagine importanti della storia rossazzurra degli ultimi vent’anni, tornati di buon grado all’interno dei quadri dirigenziali per contribuire al piano di rilancio del Catania.

Uniti da un sincero rapporto di amicizia e fiducia reciproca, le loro strade si incrociarono per la prima volta negli anni Ottanta a Catanzaro, quando Guerini allenava la squadra giallorossa e Pellegrino era un giovane centrocampista di belle speranze. Successivamente hanno legato il loro nome al Catania in periodi contigui, Pellegrino accompagnando i colori rossazzurri dai dilettanti ai cadetti da giocatore prima e allenatore poi e Guerini guidando la squadra nei campionati di inizio Millennio (2000-2001 in Serie C1 e 2002-2003 in Serie B).

In anni recenti Pellegrino era tornato a lavorare nel club etneo tra il 2013 e il 2015 nelle vesti di allenatore della prima squadra e coordinatore dei tecnici delle giovanili mentre Guerini si era allontanato dal mondo del calcio dopo aver lasciato la Fiorentina nel 2016. Adesso sono tornati in pista all’interno del progetto Sigi rispettivamente nel ruolo di direttore dell’area sportiva e responsabile dell’area tecnica (con particolare riferimento per i programmi del settore giovanile). La squadra che vedrà la luce nelle prossime settimane sarà inevitabilmente il frutto di una sinergia comune tra i due dirigenti assieme alle indicazioni del nuovo allenatore Giuseppe Raffaele, il quale tra le mura di Torre del Grifo sta gettando le basi del nuovo Catania.

