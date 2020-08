CURIOSITA’: videogame, per Martinez e Furlan sfide nel tempo libero

Iniziato il ritiro a Torre del Grifo Village, quando non ci si allena i giocatori approfittano del tempo libero a disposizione per concedersi qualche momento di relax. I portieri Miguel Martinez e Jacopo Furlan, ad esempio, hanno scelto lo strumento del videogame. Attraverso il noto gioco di tipo sparatutto ‘Call of Duty’, di tanto in tanto entrambi si collegano online sfidando altri utenti. Curiosità: mentre sul campo sono consapevoli di dovere lottare per la conquista di un posto da titolare, nel videogame sia Martinez che Furlan non sono rivali ma giocano di squadra. L’estremo difensore spagnolo ha anche sottolineato di essere disponibile con Furlan a sfidare i tifosi rossazzurri.

