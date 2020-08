Tra i calciatori più ricercati in sede di mercato nella rosa del Potenza, figura anche Luigi Silvestri. Al difensore palermitano classe 1993 le richieste non mancano. Secondo quanto riportano i colleghi di tuttopotenza.com, in Lega Pro sarebbero almeno tre le società interessate: Ternana, Catanzaro e Catania. In B, invece, spicca l’ipotesi Cosenza del D.S. Trinchera, sempre attento verso i profili delle serie minori.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***