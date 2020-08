BIONDI: piace anche al Pescara, ma non lascia Catania

Tra i club di categoria superiore che apprezzano il profilo del talentuoso esterno rossazzurro Kevin Biondi, spicca il Pescara fresco di permanenza in Serie B dopo avere superato trionfalmente la lotteria dei rigori contro il Perugia. Il calciatore piace agli abruzzesi, chiamati ad intervenire con decisione sul mercato in vista della prossima stagione. Il Catania, però, vede in Sicilia il futuro del gioiellino classe 1999. La società etnea lo ritiene un punto cardine del progetto, inserendo il ragazzo nel preciso contesto di un importante percorso evolutivo dei giovani, preziosa risorsa da cui attingere per il rilancio rossazzurro. E Biondi, dal canto suo, ha manifestato con entusiasmo la sua voglia di ripartire da Catania.

