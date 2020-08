DA ‘LA SICILIA’ – Manneh: “Catania nuovo, sono motivato”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

L’esterno offensivo Kalifa Manneh spera di rimanere in rossazzurro, riscattando la passata stagione che non lo ha visto protagonista. “Catania nuovo, sono motivato” titola il quotidiano locale. Tra le parole del gambiano, molto legato alla piazza, c’è spazio per un commento sulle prestazioni offerte lo scorso anno in rossazzurro e le motivazioni in vista del prossimo campionato: “Per me non è stato semplice inserirmi al cento per cento nei meccanismi. Ho trovato poco spazio, forse perchè c’era già un assetto solido. Vorrei giocare di più, ma dipende anche da quello che riuscirò a dimostrare sul campo. So che restando in rossazzurro potrei rientrare nel girone della rappresentativa maggiore del Gambia. Raffaele? Fa giocare bene ogni gruppo, la società ha fatto un’ottima scelta. C’è grande ottimismo, il nostro pubblico ci trascinerà ancora”.

