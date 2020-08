MERCATO: settimana prossima maggiore chiarezza sulle uscite

La squadra continua a lavorare a Torre del Grifo Village nella consapevolezza che non tutti i calciatori del Catania convocati proseguiranno l’avventura in maglia rossazzurra. Mister Raffaele valuta con attenzione ogni dettaglio, confrontandosi con la società sulle strategie di mercato da approntare sia in entrata che in uscita. In considerazione del discorso legato alle liste a 22, bisognerà soprattutto procedere con le cessioni nella fase iniziale del calciomercato. Il quadro sarà più chiaro settimana prossima, mentre s’ipotizzano le partenze di elementi come Angiulli, Saporetti, Mazzarani, Curiale e Barisic.

