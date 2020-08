MERCATO: difesa, al momento nessuna trattativa ufficiale per Luigi Silvestri e Panico

Non concretizzatasi la pista – mai stata particolarmente calda – che portava al potentino Antonio Giosa, il quale ha accettato la proposta del Monopoli, rumors di calciomercato hanno avvicinato al Catania altri profili per il reparto arretrato. Negli ultimi giorni sono stati fatti, in particolare, i nomi di Luigi Silvestri e Ciro Panico, entrambi in forza al Potenza. Ad oggi, però, il Catania non ha intavolato alcuna trattativa ufficiale per i due giocatori che, comunque, hanno mercato anche in categoria superiore. Nel caso di Panico, poi, va specificato che si sta valutando la permanenza di Giovanni Pinto, come chiarito dal procuratore del ragazzo ai nostri microfoni. Qualora – come sembra – il laterale sinistro rimanesse a Catania, verrebbe definitivamente esclusa l’ipotesi Panico.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***