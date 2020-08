PALERMO: il centrocampista idea di mercato per Catania e Pescara

Idea di mercato per il centrocampo di Pescara e Catania. Secondo informazioni raccolte da tuttoc.com, il calciatore catanese classe 1995 Marco Palermo, nell’ultima stagione in forza alla Sicula Leonzio, avrebbe suscitato l’interesse delle società sopracitate. Ancora nessun contatto, comunque, con l’entourage del giocatore. A luglio, Palermo è stato sanzionato dal Tribunale Federale Nazionale con tre mesi di squalifica (più cinquemila euro di ammenda, ndr) per avere “posto in essere atti diretti ad alterare la gara Vibonese-Siracusa del 2018 di Coppa Italia, allo scopo di consentire a Maccarrone l’effettuazione di una scommessa dall’esito sicuro”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***