PINTO: a giorni nuovi contatti con la dirigenza

Primi giorni di lavoro collettivo per i rossazzurri a Torre del Grifo Village. Mister Giuseppe Raffaele potrà così valutare nel dettaglio le prestazioni dei giocatori a disposizione ed il loro adattamento ai meccanismi di gioco richiesti. Tra questi spicca il laterale sinistro Giovanni Pinto. Profilo stimato dalla società, si attende il responso di Raffaele per capire se proseguirà l’avventura ai piedi dell’Etna. Nel frattempo le richieste di mercato non mancano al giocatore che, negli ultimi giorni, pare sia stato adocchiato anche dal Bari. Pinto, dal canto suo, non ha chiesto al Catania di essere ceduto ma attende nuovi contatti con la dirigenza in settimana. Successivamente, qualora arrivasse l’ok di Raffaele per la permanenza, si discuterebbe di un eventuale prolungamento del contratto.

