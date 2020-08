LEGROTTAGLIE: panchina Juve U23, porta chiusa all’ex Catania che si era candidato

“Ho già quattro anni in tutte le categorie, ho fatto una gavetta che ho voluto fare io. Oggi ho un’esperienza diversa rispetto a quattro anni fa e mi sentirei pronto per un’avventura del genere. Poi in quell’ambiente io mi sento a casa, ora faranno le loro scelte e io spero ci sia una porta aperta per me“. L’ex difensore del Catania Nicola Legrottaglie, intervenuto a Radio Bianconera, con queste parole auspicava di sedere sulla panchina della Juventus Under 23 dopo l’esperienza di Pescara, in Serie B. Il club bianconero, invece, per occupare il posto lasciato libero da Andrea Pirlo – a sorpresa promosso in prima squadra – ha deciso di assumere Lamberto Zauli, lo scorso anno alla guida della formazione Primavera.

